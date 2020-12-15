«Локомотив» близок к подписанию хавбека «Торпедо»

Полузащитник «Торпедо» Илья Берковский близок к переходу в «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщили источник, близкий к «Локомотиву», и источник, близкий к окружению футболиста.
Берковский стал игроком московского «Торпедо» в конце июля. «Автозаводцы» подписали с 20-летним футболистом контракт на три года. Сезон-2019/2020 Берковский провёл в омском «Иртыше». В девяти матчах Профессиональной футбольной лиги хавбек забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. На странице «Торпедо» в «Инстаграме» публикацию о трансфере Ильи сопроводили хештегом #ОнБудетКручеГоловина.
В нынешнем сезоне ФНЛ Берковский вышел на поле в 21 матче и забил шесть голов. «Автозаводцы» по итогам 26 туров набрали 53 очка и находятся на четвёртом месте в турнирной таблице.
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