«Спартак» уведомил КДК, что Тедеско пропустит заседание

«Спартак» уведомил Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, что главный тренер команды Доменико Тедеско не сможет принять участие в сегодняшнем заседании. Об этом «Чемпионату» стало известно из письма клуба председателю комитета Артуру Григорьянцу, которое имеется в распоряжении редакции.



«Полагаем, что для объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего необходимо опросить непосредственно на заседании КДК всех участников и свидетелй указанных эпизодов лично», – говорится в тексте обращения. В письме московский клуб также сообщает, что Тедеско не сможет присутствовать на заседании, так как «Спартак» в 15:00 мск вылетает в Санкт-Петербург. Заседание КДК назначено на это же время.



Ранее Григорьянц сообщил «Чемпионату», что в КДК не поступало заявления от «Спартака».

В КДК не получали просьб от «Спартака» перенести заседание по делу Тедеско