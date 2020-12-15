Массажист Кокорина: Саша очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом», не ищите заговора
Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал проблемы игрока, который вслед за матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1) пропустит встречу с другим своим бывшим клубом «Зенитом» в 19-м туре.
«Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора. Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая.
Я уже приехал в Питер домой, Саша меня отпустил в отпуск. Думаю, всё у Кокорина будет нормально», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
В «Спартаке» сообщили, что Александр Кокорин не полетит на матч с «Зенитом»
Рекомендуем вам
- 15 декабря 2020
-
13:42
-
13:13
-
13:06
-
13:01
-
12:56
-
12:42
-
12:26
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
12:02
-
11:27
-
11:26
-
11:19
-
11:15
-
10:59
-
10:45
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:03
-
10:02
-
09:46
-
09:39
-
09:24
-
09:02
-
09:00
-
08:34
-
08:30
-
07:54
-
07:35
-
07:23
-
07:07
-
06:50
-
06:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам