Массажист Кокорина: Саша очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом», не ищите заговора

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал проблемы игрока, который вслед за матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1) пропустит встречу с другим своим бывшим клубом «Зенитом» в 19-м туре.



«Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора. Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая.



Я уже приехал в Питер домой, Саша меня отпустил в отпуск. Думаю, всё у Кокорина будет нормально», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В «Спартаке» сообщили, что Александр Кокорин не полетит на матч с «Зенитом»