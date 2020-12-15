В «Спартаке» сообщили, что Александр Кокорин не полетит на матч с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не полетит на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Об этом «Чемпионату» сообщил директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов. Встреча красно-белых с петербургским клубом пройдёт в Санкт-Петербурге завтра, 16 декабря. Начало — в 20:00 мск.

В начале месяца стало известно, что Кокорин получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в матче 16-го тура чемпионата России с «Ротором» (2:0). Из-за травмы форвард пропустил встречу 17-го тура с «Тамбовом» (5:1), а также не смог принять участие в матче с бывшим клубом, «Сочи» (0:1).



В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.