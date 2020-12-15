Неймар может сыграть с «Лиллем»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель не исключил, что нападающий Неймар может принять участие в матче французской Лиги 1 с «Лиллем», который состоится 20 декабря.



Напомним, бразильский футболист получил повреждение в матче чемпионата Франции с «Лионом» (0:1). Игрок покинул поле в слезах и на носилках. Позже у Неймара было диагностировано растяжение связок лодыжки.



«Мы ещё можем увидеть Неймара на поле до зимней паузы. Надеюсь, он сможет сыграть с „Лиллем“. Мы сделаем всё для этого. Я не могу сказать точно, сыграет он или нет. Мы должны дождаться результатов последних медицинских тестов», — приводит слова Тухеля Goal.com.

«ПСЖ» набрал в 14 матчах 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.