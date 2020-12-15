Промеса освободили из-под ареста, но он остаётся подозреваемым в нападении с ножом

Форвард «Аякса» Квинси Промес был освобождён из-под ареста, сообщает AD со ссылкой на службу судов Амстердама. В то же время футболист остаётся подозреваемым по делу о нападении на человека с ножом. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что инцидент с участием Промеса произошёл в конце июля во время семейной вечеринки. Во время вечеринки один из членов семьи был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование, приведшее к аресту форвард сборной Нидерландов. За такое преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет.
Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи».
- 15 декабря 2020
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