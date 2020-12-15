«В Москве вся сила». «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» фразами из фильма «Брат»
Пресс-служба «Спартака» обнародовала проморолик к матчу 19-го тура РПЛ с «Зенитом». Для анонса были использованы нарезки из прошлых матчей, а также пословицы из фильма «Брат», которые произнёс защитник москвичей Андрей Ещенко.
Запись можно посмотреть в «твиттере» столичного клуба.
Центральный матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 16 декабря. Начало — в 20:00 мск.
«Зенит», набрав в 18 турах 38 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Спартак» на 3 очка. В тройку лидеров чемпионата России входит также московский ЦСКА (34). «Армейцы» проведут финальный матч года с «Ростовом» 17 декабря.
В прошлом туре «Спартак» уступил «Сочи» со счётом 0:1, а «Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 3:1.
«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Зенитом»
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