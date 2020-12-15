«Боруссия» М ушла от поражения в матче с «Айнтрахтом», забив на 95-й минуте

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершилась вничью со счётом 3:3.
На 14-й минуте встречи счёт открыл полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль. На 21-й минуте нападающий «Айнтрахта» Андре Силва успешно реализовал пенальти и сравнял счёт. Через 3 минуты Силва оформил дубль. На 32-й минуте встречи хавбек «Айнтрахта» Аймен Баркок забил третий гол хозяев. Во втором тайме, на 81-й минуте, защитник франкфуртской команды Давид Абрахам получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90-й минуте Штиндль оформил дубль, а через 5 минут — хет-трик.
«Айнтрахт» набрал 14 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мёнхенгладбахская «Боруссия» (18) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Байер» (25).
- 15 декабря 2020
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