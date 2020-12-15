Савиола: Хави будет тренировать «Барселону», это в его ДНК

Аргентинский форвард Хавьер Савиола поделился мнением о будущем испанского полузащитника Хави. Савиола выразил уверенность, что Хави станет главным тренером «Барселоны». В настоящее время Хави занимает пост главного тренера клуба «Аль-Садд» (Катар).

«Думаю, Хави будет тренировать «Барселону», это в его ДНК. Он развивается в качестве тренера, чтобы подготовиться к работе в «Барсе». Уверен, он выберет, когда готов к такой работе», — цитирует Савиолу Marca.

Уже неоднократно возникали слухи о возвращении Хави в «Барселону» в качестве главного тренера. Более того, испанец подтверждал, что ему предлагали возглавить клуб, но пока он решил остаться в «Аль-Садде». В настоящее время «Барсу» тренирует Рональд Куман, и его уже активно критикуют за неудачное выступление в Примере.