Лэмпард — о матче с «Вулверхэмптоном»: возможно, игрокам помешала самонадеянность

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:2).



«Я очень разочарован результатом. Забив первыми, мы должны были доводить матч до победы.



Не играя хорошо, мы должны были лишить „волков“ возможности контратаковать. В итоге мы пропустили решающий гол именно после контратаки.



Постоянная вовлечённость в игру — это то, что даёт результат. До последней недели мы играли очень хорошо, и, может быть, мои игроки, подумав так же, расслабились. Когда вы становитесь слишком самонадеянными, происходят такие вещи.



Это английская Премьер-лига. Если вы не играете на должном уровне, то вы наверняка проиграете», — приводит слова рулевого «аристократов» BBC.

Видео решающего гола в матче

Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 20 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» (22) — на пятом месте.