«Всю жизнь мечтал это сделать!» Болельщик «Динамо» ударил в гонг на матче с «Арсеналом»

Болельщик «Динамо» Максим Ушаков поделился эмоциями от участия в традиционном ударе в гонг на 85-й минуте последнего домашнего матча в году с «Арсеналом» (1:0), ставшего возможным благодаря клубной программе лояльности.



«Когда мне пришло первое письмо от программы лояльности, я как раз собирался закупиться в интернет-магазине. Поэтому купон на скидку 20 процентов, который мне предложили, оказался кстати. Второй раз я выбрал участие в розыгрыше тура по стадиону. Расстроился, что не выиграл, — очень хотелось побывать в подтрибунке, зайти в раздевалку. Надеюсь, ещё будет возможность. В третий раз был выбор — 200 баллов на счёт программы лояльности или участие в розыгрыше права ударить в гонг. Удар в гонг — очень ответственная и почётная миссия, и я выбрал её. Очень надеялся, что мне повезёт, и мне повезло! Я мечтал это сделать всю жизнь, для меня это символично», — сказал Максим.



Программа лояльности «Динамо» была запущена в феврале 2020 года. В её основе — накопительная балльная система: за каждую покупку начисляются баллы, которые затем можно обменивать на скидки из расчёта 1 балл = 1 рубль. Активные участники программы лояльности ежемесячно получают возможность выбрать один из двух бонусов. Этими бонусами могут оказаться скидки на билеты и атрибутику, баллы, а также участие в эксклюзивных розыгрышах. Помимо удара в гонг болельщики могут получить и другие бонусы.