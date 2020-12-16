Аршавин рассказал, почему ему не нравится футбол «Спартака» при Тедеско

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре московского «Спартака» под руководством главного тренера Доменико Тедеско.
«5-3-2, организованный футбол, больше рассчитанный на быстрые атаки, нежели на владение мячом и завоевание территории позиционным футболом. Нравится ли мне такой футбол? Нет. Если окунуться в историю, футбол «Спартака» — атакующий, плюс это тонкие пасы, забегания. Он ассоциируется с такими игроками, как Черенков, Титов, Цымбаларь и так далее, а не с такими физически мощными футболистами, как, например, Крал или Мозес.
Конечно, за результат болельщики готовы всё простить. Просто у каждой команды должна быть философия, но сейчас всё перемешалось — работают иностранные тренеры, в английских командах может не быть ни одного англичанина и так далее. Но болельщики приходят на стадион, чтобы посмотреть на голы, красивые комбинации, финты. Естественно, атакующий футбол преобладает для болельщиков, но для клубов результат на первом месте. И я бы искал баланс между двумя составляющими», — приводятся слова Аршавина на сайте телеканала «Матч ТВ».
- 16 декабря 2020
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