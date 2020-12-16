Петржела: «Зенит» — «Спартак» — самый главный матч чемпионата России. Так было всегда

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«С нетерпением жду битвы. «Зенит» — «Спартак» — самый главный матч чемпионата России. Так было всегда. Никакое московское дерби не сравнится с этой встречей. Сегодня «Зенит» без сюрпризов переиграет «Спартак». К сожалению, не будет болельщиков, но даже это не помешает питерской команде обыграть соперника. Многие называют сегодняшнюю игру матчем за чемпионство. Не согласен. «Зенит» вне зависимости от сегодняшнего результата станет чемпионом.



«Спартак» для меня, как и для «Зенита», всегда был раздражителем. Они постоянно жалуются, что «Зенит» побеждает из-за судей. Бред! Не верю, что судьи помогают «Зениту». Зачем это нужно? Спартаковцы постоянно плачут — это недостойно большого клуба. У них всегда виноваты судьи — именно так они оправдывают свои поражения», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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