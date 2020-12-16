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«Ротор» — «Арсенал»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ

«Ротор» — «Арсенал»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы волгоградского «Ротора» и тульского «Арсенала» на матч 19-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Песегов, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Муллин, Фламарион.

Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Серченков, Понсе, Саплинов, Микелтадзе.

«Арсенал»: Шамов, Хагуш, Бурлак, Рассказов, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко.

Запасные: Левашов, Григалава, Беляев, Пантелеев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Громыко, Ковалёв, Луценко, Аджоев, Минаев.

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