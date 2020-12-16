Килиан Мбаппе покрасил волосы в голубой цвет

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе сменил имидж и покрасил волосы в голубой цвет.



«Четверг в Париже», — написал Мбаппе.

Фото можно посмотреть на странице Килиана Мбаппе в «Инстаграме».



Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако». Сперва нападающий присоединился к парижской команде на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

Помимо Мбаппе контракт через полтора года истекает и у другого звёздного форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Ранее президент клуба Нассер Аль-Хелаифи выразил уверенность, что 21-летний французский форвард и 28-летний бразильский нападающий продлят соглашения.