Килиан Мбаппе покрасил волосы в голубой цвет
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе сменил имидж и покрасил волосы в голубой цвет.
«Четверг в Париже», — написал Мбаппе.
Фото можно посмотреть на странице Килиана Мбаппе в «Инстаграме».
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако». Сперва нападающий присоединился к парижской команде на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
Помимо Мбаппе контракт через полтора года истекает и у другого звёздного форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Ранее президент клуба Нассер Аль-Хелаифи выразил уверенность, что 21-летний французский форвард и 28-летний бразильский нападающий продлят соглашения.
Килиан Мбаппе: контракт с «ПСЖ»? Принимаю все решения вместе с семьёй
Рекомендуем вам
- 16 декабря 2020
-
18:56
-
18:50
-
18:42
-
18:33
-
18:16
-
18:14
-
17:58
-
17:57
-
17:52
-
17:47
-
17:37
-
17:28
-
17:25
-
17:16
-
17:10
-
17:05
-
17:02
-
17:01
-
17:00
-
16:18
-
16:00
-
15:45
-
15:31
-
15:24
-
15:23
-
15:10
-
15:09
-
14:59
-
14:50
-
14:45
-
14:36
-
14:26
-
14:15
-
13:54
-
13:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам