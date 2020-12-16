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Лебёф: иногда кажется, что в матчах «Челси» Хаверца просто нет на поле

Лебёф: иногда кажется, что в матчах «Челси» Хаверца просто нет на поле
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебёф критически высказался об игре новичка лондонского клуба Кае Хаверце.

«В матче с „Вулвз“ (»Челси" проиграл со счётом 1:2. — Прим. «Чемпионата») Кай был практически незаметен на поле. Я говорил о его игре ещё несколько недель назад — тогда Лэмпард сказал, что Хаверцу нужно время.

Порой складывается ощущение, что Кай просто отсутствует на поле, при этом не желая компенсировать это желанием, какими-то бойцовскими качествами… В его действиях не видно желания биться за команду.

Можно сыграть плохо — Тимо Вернер, к примеру, провёл не лучший матч, но все мы видели его старания. Что касается Хаверца, то его вообще не было видно. Я сильно волнуюсь за него", — цитирует Лебёфа Goal.

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