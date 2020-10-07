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Переход Кайа Хаверца стал самым дорогим в летнее трансферное окно в АПЛ

Переход Кайа Хаверца стал самым дорогим в летнее трансферное окно в АПЛ
Футбол / Англия 0

Переход атакующего полузащитника Кайа Хаверца стал самым дорогим в летнее трансферное окно в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «Челси» за его трансфер из «Байера» заплатил € 83 млн евро. На втором месте в списке самых дорогих переходов находится Рубен Диаш, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Бенфике» € 71 млн. Замкнул тройку самых дорогих трансферов Бен Чилуэлл, который обошёлся «Челси» в € 54 млн.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Кай Хаверруц («Байер» – «Челси», € 83 млн);
2. Рубен Диаш («Бенфика» – «Манчестер Сити», € 71 млн);
3. Бен Чилуэлл («Лестер» – «Челси», € 54 млн);
4-6. Томас Парти («Атлетико» – «Арсенал», € 49 млн);
4-6. Тимо Вернер («РБ Лейпциг» – «Челси», € 49 млн);
4-6. Диогу Жота («Вулверхэмптон» – «Ливерпуль», € 49 млн);
7. Натан Аке («Борнмут» – «Манчестер Сити», € 45 млн);
8. Донни ван де Бек («Аякс» – «Манчестер Юнайтед», € 42 млн);
9. Ферран Торрес («Валенсия» – «Манчестер Сити», € 40 млн);
10. Нелсон Семеду («Барселона» – «Вулверхэмптон», € 39,8 млн).

Какие клубы в Европе потратили больше всех в летнее трансферное окно
Российских клубов в этом списке нет.
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