Мбаппе может запросить трансфер в «Реал» в случае проигрыша в 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, чей контракт с французским грандом истекает в 2022 году, не намерен спешить с продлением соглашения. Как сообщает AS, форвард планирует дождаться матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой его команде предстоят два матча с «Барселоной».



В случае поражения от каталонского клуба Килиан начнёт ещё более серьёзно рассматривать уход из «ПСЖ». Приоритетным вариантом для продолжения карьеры Мбаппе видит мадридский «Реал», который интересуется им уже не первый год. Нападающий желает поработать с нынешним тренером «сливочных» Зинедином Зиданом, а его главной целью является победа в Лиге чемпионов.



Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако». Сперва нападающий присоединился к парижской команде на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Помимо Мбаппе контракт через полтора года истекает и у другого звёздного форварда «ПСЖ» Неймара.

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