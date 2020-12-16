«Ливерпуль» определился с возможной заменой Вейналдума

«Ливерпуль» определился с возможной заменой полузащитника Жоржиньо Вейналдума, чей контракт с действующим чемпионом Англии заканчивается 30 июня 2021 года.



По информации Le 10 Sport, мерсисайдцы рассматривают полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша на роль долгосрочной замены 30-летнему голландцу.



23-летний португалец летом 2019 года за € 20 млн перешёл в «Лилль» из мюнхенской «Баварии». По итогам сезона-2019/2020 он был включен в символическую сборную французской Лиги 1.



В нынешнем сезоне Саншеш в восьми матчах чемпионата Франции забил один мяч. «Лилль», сыгравший 14 матчей, набрал 29 очков и возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, по дополнительным показателям опережая «Лион».



Портал Transfermarkt оценивает Ренату Саншеша в € 20 млн.

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