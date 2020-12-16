Денис Черышев будет капитаном «Валенсии» в матче Кубка Испании

«Валенсия» опубликовала состав на матч 1-го раунда Кубка Испании с «Террасой». Российский полузащитник Денис Черышев выйдет в стартовом составе команды с капитанской повязкой.



«Валенсия»: Риверо, Тьерри, Мангала, Собрино, Черышев, Ману Вальехо, Джейсон, Эскуэрдо, Коба Лейн, Молина, Васкес.

Матч 1-го раунда Кубка Испании «Терраса» — «Валенсия» состоится сегодня, 16 декабря, на стадионе «Олимпик де Терраса» в Террасе. Начало встречи — в 21:00 мск.

Черышев выступает за «Валенсию» с июля 2018 года, когда он перешёл из «Вильярреала» за € 6 млн. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2022 года. В конце ноября текущего года российский полузащитник переболел коронавирусной инфекцией.