Денис Черышев будет капитаном «Валенсии» в матче Кубка Испании
«Валенсия» опубликовала состав на матч 1-го раунда Кубка Испании с «Террасой». Российский полузащитник Денис Черышев выйдет в стартовом составе команды с капитанской повязкой.
«Валенсия»: Риверо, Тьерри, Мангала, Собрино, Черышев, Ману Вальехо, Джейсон, Эскуэрдо, Коба Лейн, Молина, Васкес.
Матч 1-го раунда Кубка Испании «Терраса» — «Валенсия» состоится сегодня, 16 декабря, на стадионе «Олимпик де Терраса» в Террасе. Начало встречи — в 21:00 мск.
Черышев выступает за «Валенсию» с июля 2018 года, когда он перешёл из «Вильярреала» за € 6 млн. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2022 года. В конце ноября текущего года российский полузащитник переболел коронавирусной инфекцией.
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