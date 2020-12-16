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Лондонский «Арсенал» с 1987 года в домашних матчах не проигрывает «Саутгемптону»

Лондонский «Арсенал» с 1987 года в домашних матчах не проигрывает «Саутгемптону»
Футбол / Англия 0

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмерейтс» в Лондоне встречаются «Арсенал» и «Саутгемптон». Идёт 10-я минута матча, счёт не открыт — 0:0.

Как сообщает Opta Sport, «канониры» в матчах чемпионата Англии на домашнем стадионе не проигрывали «Саутгемптону» с ноября 1987 года. За это время «Арсенал» 25 раз принимал «святых», одержав 18 побед при семи ничьих.

Фото можно увидеть на странице Opta Sport в «Твиттере».

«Арсенал» проиграл три последних матча в АПЛ — «Вулверхэмптону», «Тоттенхэму» и «Бёрнли».

Подопечные Микеля Артеты, набрав 13 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (23) — на четвёртом месте.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.

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