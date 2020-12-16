Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лестер», упустил возможность выйти на первое место в АПЛ, проиграв «Эвертону»

«Лестер», упустил возможность выйти на первое место в АПЛ, проиграв «Эвертону»
Футбол / Англия 0

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере встречались «Лестер Сити» и «Эвертон». Матч закончился победой гостей со счётом 2:0.

Счёт был открыт гостями на 21-й минуте. Бразильский нападающий Ришарлисон рванул по левому флангу, сместился к центру, ушёл от защитника и хлёстко пробил в дальний нижний угол — мяч от рук вратаря «лис» Каспера Шмейхеля залете за линию ворот.

Видео гола Ришарлисона

На 72-й минуте гости упрочили преимущество — защитник Мэйсон Холгейт после розыгрыша углового на добивании во второй раз огорчил Шмейхеля.

Видео гола Мэйсона Холгейта

Подопечные Карло Анчелотти набрали 23 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лисы» (24) — на третьем месте.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
16 декабря 2020, среда. 21:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Ришарлисон – 21'   0:2 Холгейт – 72'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020