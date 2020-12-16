«Лестер», упустил возможность выйти на первое место в АПЛ, проиграв «Эвертону»
Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере встречались «Лестер Сити» и «Эвертон». Матч закончился победой гостей со счётом 2:0.
Счёт был открыт гостями на 21-й минуте. Бразильский нападающий Ришарлисон рванул по левому флангу, сместился к центру, ушёл от защитника и хлёстко пробил в дальний нижний угол — мяч от рук вратаря «лис» Каспера Шмейхеля залете за линию ворот.
На 72-й минуте гости упрочили преимущество — защитник Мэйсон Холгейт после розыгрыша углового на добивании во второй раз огорчил Шмейхеля.
Подопечные Карло Анчелотти набрали 23 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лисы» (24) — на третьем месте.
Рекомендуем вам
- 16 декабря 2020
-
23:29
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:11
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:18
-
22:15
-
22:07
-
21:56
-
21:52
-
21:32
-
21:29
-
21:24
-
21:17
-
21:15
-
21:12
-
21:09
-
21:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам