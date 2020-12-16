«Лестер», упустил возможность выйти на первое место в АПЛ, проиграв «Эвертону»

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере встречались «Лестер Сити» и «Эвертон». Матч закончился победой гостей со счётом 2:0.



Счёт был открыт гостями на 21-й минуте. Бразильский нападающий Ришарлисон рванул по левому флангу, сместился к центру, ушёл от защитника и хлёстко пробил в дальний нижний угол — мяч от рук вратаря «лис» Каспера Шмейхеля залете за линию ворот.

Видео гола Ришарлисона

На 72-й минуте гости упрочили преимущество — защитник Мэйсон Холгейт после розыгрыша углового на добивании во второй раз огорчил Шмейхеля.

Видео гола Мэйсона Холгейта

Подопечные Карло Анчелотти набрали 23 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лисы» (24) — на третьем месте.