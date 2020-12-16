«Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Диоп, Огбонна, Форнальс, Райс, Соучек, Боуэн, Бенрахма, Аллер.
Запасные: Рэндольф, Диоп, Снодграсс, Лансини, Джонсон, Ноубл, Бенрахма.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Уорд, Данн, Куйяте, ван Анхольт, Таунсенд, Миливоевич, Эзе, Макартур, Заха, Бентеке.
Запасные: Батлэнд, Митчелл, Шлупп, Ридевальд, Томкинс, Айю, Батшуайи.
«Молотобойцы» набрали 20 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (17) — на 12-м месте.
Проморолик к матчу «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»
- 16 декабря 2020
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