«Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Диоп, Огбонна, Форнальс, Райс, Соучек, Боуэн, Бенрахма, Аллер.



Запасные: Рэндольф, Диоп, Снодграсс, Лансини, Джонсон, Ноубл, Бенрахма.



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Уорд, Данн, Куйяте, ван Анхольт, Таунсенд, Миливоевич, Эзе, Макартур, Заха, Бентеке.



Запасные: Батлэнд, Митчелл, Шлупп, Ридевальд, Томкинс, Айю, Батшуайи.



«Молотобойцы» набрали 20 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (17) — на 12-м месте.

Проморолик к матчу «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»