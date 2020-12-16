В «Спартаке» прокомментировали решение Тедеско не продлевать контракт с клубом
Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал решение главного тренера команды Доменико Тедеско не продлевать действующий контракт и покинуть клуб по итогам текущего сезона.
«С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта. После матча с «Сочи» Доменико принял решение. Мы благодарны ему за всё и за то, что предупредил заранее. У клуба будет время подобрать нового специалиста», — сообщил Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сегодня, 16 декабря, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. На зимний перерыв в чемпионате России столичный клуб ушёл с отставанием в 6 очков от лидирующего «Зенита».
Доменико Тедеско объявил, что не продлит контракт со «Спартаком»
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