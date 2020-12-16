Семак прокомментировал победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы своей команды над «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ.
«Мы нанесли достаточное количество ударов. Понятно, что не все атаки доводили до ударов. Моментов сегодня было достаточно. Кто-то играл не на своей позиции, кто-то только набирал форму, как Вендел. Ему нужно ещё время, чтобы сыграться с партнёрами. «Зенит» сыграл здорово. Всё забивать невозможно.
Что касается дальних ударов и стандартов, то у нас есть проблемы. Мы работаем над этими компонентами. График очень плотный, климатические условия не позволяют проводить тренировки с высокой интенсивностью. Сейчас будет время, чтобы сбалансировать нашу игру», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
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