Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак прокомментировал победу над «Спартаком» в матче РПЛ

Семак прокомментировал победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы своей команды над «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ.

«Мы нанесли достаточное количество ударов. Понятно, что не все атаки доводили до ударов. Моментов сегодня было достаточно. Кто-то играл не на своей позиции, кто-то только набирал форму, как Вендел. Ему нужно ещё время, чтобы сыграться с партнёрами. «Зенит» сыграл здорово. Всё забивать невозможно.

Что касается дальних ударов и стандартов, то у нас есть проблемы. Мы работаем над этими компонентами. График очень плотный, климатические условия не позволяют проводить тренировки с высокой интенсивностью. Сейчас будет время, чтобы сбалансировать нашу игру», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020