«Не хочет — не надо». Мостовой — о решении Тедеско уйти из «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать контракт в конце сезона.

«Что касается Тедеско, то он год в команде. Если бы о непродлении объявил человек, который в клубе уже четыре года, было бы сожаление. А тут — ничего такого: был, есть, уйдёт. Я бы не стал заострять на этом внимание. У меня вызывает подозрение, что сначала убирают Цорна, потом Газизова, а теперь Тедеско говорит вот такое. Уходят все те люди, которых призвали. Новые люди только вступили в свои должности, а они уже ищут новых людей. Ясно, что никакой логики нет. Но не в логике Тедеско — его можно понять. Не хочет — не надо.



Попов вернулся. Откуда он вылез, как залез? Непонятно. Кошмар. «Спартак» окутан какими-то мистическими явлениями: люди то появляются, то исчезают. Я уже ничему не удивлюсь и предполагать даже ничего не хочу. Главное, что стадион есть, болельщики есть — значит, и «Спартак» будет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.