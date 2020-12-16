«Не хочет — не надо». Мостовой — о решении Тедеско уйти из «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать контракт в конце сезона.
«Что касается Тедеско, то он год в команде. Если бы о непродлении объявил человек, который в клубе уже четыре года, было бы сожаление. А тут — ничего такого: был, есть, уйдёт. Я бы не стал заострять на этом внимание. У меня вызывает подозрение, что сначала убирают Цорна, потом Газизова, а теперь Тедеско говорит вот такое. Уходят все те люди, которых призвали. Новые люди только вступили в свои должности, а они уже ищут новых людей. Ясно, что никакой логики нет. Но не в логике Тедеско — его можно понять. Не хочет — не надо.
Попов вернулся. Откуда он вылез, как залез? Непонятно. Кошмар. «Спартак» окутан какими-то мистическими явлениями: люди то появляются, то исчезают. Я уже ничему не удивлюсь и предполагать даже ничего не хочу. Главное, что стадион есть, болельщики есть — значит, и «Спартак» будет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 16 декабря 2020
-
23:29
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:11
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:18
-
22:15
-
22:07
-
21:56
-
21:52
-
21:32
-
21:29
-
21:24
-
21:17
-
21:15
-
21:12
-
21:09
-
21:07