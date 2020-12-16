Семак: в этом сезоне каждый игрок столкнулся со сложностями. Даже у «железных» были спады

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился планами команды на зимнюю паузу в Российской Премьер-Лиге.
«Времени на подготовку будет не так много. У нас будет два полноценных сбора, что-то мы точно успеем сделать: сыграться и попробовать игроков на тех или иных позициях, чтобы лучше понимать их возможности. Молодые игроки получат необходимые тактические знания. Первый сбор мы проводим в Дубае, второй — пока под вопросом.
Барриосу нужен отдых. Между сезонами иностранцы практически не ездили домой. Думаю, каждый игрок столкнулся со сложностями. Даже «железные» игроки провели эту часть со спадами, кто-то пропустил несколько игр. Проблем было достаточно. В этом сезоне Барриосу было сложно. За счёт каких-то изменений и ротации нам удалось сохранять состояние команды, кроме того периода, где мы потеряли нескольких игроков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
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