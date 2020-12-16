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«Валенсия» с Черышевым обыграла «Террасу» в матче Кубка Испании

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Террасу» в матче Кубка Испании
Футбол / Испания 0

В матче 1-го раунда Кубка Испании «Терраса» принимала «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Олимпик де Терраса» в Террасе и завершилась победой гостей в дополнительное время со счётом 4:2.

На 9-й минуте встречи счёт открыл игрок «Терасы» Жауме Паскуаль. На 50-й минуте Алекс Фернандес упрочил преимущество хозяев в счёте. На 83-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Террасы», который успешно реализовал футболист «Валенсии» Карлос Солер. В компенсированное время встречи Юнус Муса сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время, где дубль оформил игрок «Валенсии» Гонсалу Гедеш.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе команды с капитанской повязкой и на 71-й минуте был заменён.

Таким образом, «Валенсия» вышла в следующую стадию Кубка Испании, а «Терраса» завершила выступление в турнире.

Кубок Испании. 1-й раунд
16 декабря 2020, среда. 21:00 МСК
Терраса
Терраса
Окончен
2 : 4
ДВ
Валенсия
Валенсия
1:0 Паскуаль – 9'   2:0 Фернандес – 50'   2:1 Солер – 83' (пен)   2:2 Муса – 90+1'   2:3 Гедеш – 103'   2:4 Гедеш – 108'
Удаления: Лукас – 89' / Молина – 53'
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