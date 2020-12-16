«Валенсия» с Черышевым обыграла «Террасу» в матче Кубка Испании

В матче 1-го раунда Кубка Испании «Терраса» принимала «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Олимпик де Терраса» в Террасе и завершилась победой гостей в дополнительное время со счётом 4:2.
На 9-й минуте встречи счёт открыл игрок «Терасы» Жауме Паскуаль. На 50-й минуте Алекс Фернандес упрочил преимущество хозяев в счёте. На 83-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Террасы», который успешно реализовал футболист «Валенсии» Карлос Солер. В компенсированное время встречи Юнус Муса сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время, где дубль оформил игрок «Валенсии» Гонсалу Гедеш.
Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе команды с капитанской повязкой и на 71-й минуте был заменён.
Таким образом, «Валенсия» вышла в следующую стадию Кубка Испании, а «Терраса» завершила выступление в турнире.
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