Артём Дзюба вышел на третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата России

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей отличились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба.

Артём Дзюба забил 129-й гол в Российской Премьер-лиге и делит третье место с Дмитрием Кириченко в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Лучшим бомбардиром чемпионата России является Олег Веретенников (143). На втором месте находится Александр Кержаков (139).

«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 2-м месте. В тройку лидеров входит набравший в 18 матчах 34 очка ЦСКА.