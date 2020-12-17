Артём Дзюба вышел на третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата России
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей отличились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба.
Артём Дзюба забил 129-й гол в Российской Премьер-лиге и делит третье место с Дмитрием Кириченко в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Лучшим бомбардиром чемпионата России является Олег Веретенников (143). На втором месте находится Александр Кержаков (139).
«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 2-м месте. В тройку лидеров входит набравший в 18 матчах 34 очка ЦСКА.
За «Спартак» стыдно. Это убожество, а не футбол
Доменико, разве так готовятся к ключевым матчам сезона?
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
06:57
-
06:39
-
06:15
-
05:59
-
05:39
-
05:18
-
04:53
-
04:42
-
04:27
-
04:11
-
04:04
-
03:43
-
03:24
-
03:03
-
02:44
-
02:30
-
02:06
-
01:57
-
01:39
-
01:21
-
01:03
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:46
-
00:46
-
00:37
-
00:29
-
00:27
-
00:17
-
00:12
-
00:09
- 16 декабря 2020
-
23:53
-
23:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам