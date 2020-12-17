«А чё туфту такую гоняешь?» «Зенит» ответил «Спартаку» на видео с фразами из фильма «Брат»

«Зенит» после победы в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» ответил красно-белым на предматчевый анонс. Напомним, пресс-служба «Спартака» обнародовала проморолик к матчу с «Зенитом». Для анонса были использованы нарезки из прошлых матчей, а также цитаты из фильма «Брат», которые произнёс защитник москвичей Андрей Ещенко.

«Зенит» в «Твиттере» ответил на видео «Спартака», опубликовал сцену из фильма «Брат» с цитатой: «А чё туфту-то такую гоняешь? Нормальное есть что-нибудь?»

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей отличились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба. Защитник санкт-петербургского клуба Деян Ловрен забил гол в собственные ворота.

«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак», набрав 35 очков, находится на 2-м месте. В тройку лидеров входит набравший в 18 матчах 34 очка ЦСКА.