Стефано Пиоли — о матче с «Дженоа»: «Милан» слишком много пропускает

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча с «Дженоа». В матче 12-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась ничьей со счётом 2:2.
«Это ничья в сложной игре на тяжёлом поле. Мы могли бы выйти вперёд в первом тайме, и матч изменился бы тактически. Мы сделали всё и получили важный результат. Мы слишком много пропускаем. Это была тяжёлая игра, поле не позволяло нам быть точными технически, мы пытались выиграть до конца, но, к сожалению, у нас ничего не вышло», — приводит слова Пиоли Football Italia
«Дженоа» набрал 7 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (28) — на 1-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Интер» (27) и «Ювентус» (24).
- 17 декабря 2020
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