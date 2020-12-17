Малафеев: «Спартак» может поменять тренера зимой. Иначе клуб остановится в развитии

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев подвёл итоги встречи 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:1).
«Статистика матча говорит сама за себя. С первых минут «Зенит» был настроен играть агрессивно, создавать моменты. Видимо, Семак нашёл правильные слова, мотивировал игроков. Питерцы порадовали всех и себя хорошей игрой.
Сложно сказать, почему Тедеско принял такое решение. Возможно, игроки не выполняют требования тренера, возможно, есть проблемы с руководством по комплектованию команды. Плюс тренер сам может быть недоволен своей работой. Его решение может быть и эмоциональным, но в целом это не похоже на провокацию. Мне кажется, это обдуманное решение и обдуманные слова.
В моём понимании: если решение уже принято, то руководство «Спартака» задумается о том, чтобы поменять тренера уже зимой. Когда игроки знают, что тренер уйдёт, это демотивирует. Клуб на полгода остановится в развитии. Лучше пожертвовать это время, чтобы дать раскачаться новому тренеру, чтобы с нового сезона пришедший тренер уже был ко всему готов. Как футболист точно знаю, что такие моменты демотивируют команду», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 17 декабря 2020
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