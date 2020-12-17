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Хендерсон: матч с «Тоттенхэмом» — один из лучших для «Ливерпуля» в этом сезоне

Хендерсон: матч с «Тоттенхэмом» — один из лучших для «Ливерпуля» в этом сезоне
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).

«Хороший матч, очень насыщенный в плане тактики. Мы владели мячом и создавали моменты, чего, наверное, от нас и ждали. В целом мы выступили великолепно.

Мы не сбавляем обороты вплоть до финального свистка. Я рад за парней, мы заслужили три очка. Для нас это один из лучших матчей сезона. Мы сконцентрированы только на своей игре и сейчас думаем только о матче с «Кристал Пэлас», — приводит слова Хендерсона BBC.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»:

«Ливерпуль», набрав 28 очков, обошёл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Моуринью (25) опустились на вторую строчку.

Вау, «Тоттенхэм» во втором тайме атаковал лучше «Ливерпуля»!
Наконец-то отличный матч в АПЛ. Обе команды в порядке, но перестановки Клоппа сработали.
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