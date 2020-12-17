Губерниев похвалил журналистку за вопрос Путину о видео с Дзюбой

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев похвалил журналистку «Матч ТВ» и свою бывшую супругу Ольгу Богословскую, которая во время пресс-конференции президента России Владимира Путина задала ему вопрос о появлении скандального видео с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Прекрасный, нужный, своевременный вопрос», – написал Губерниев в комментариях «инстаграма» «Матч ТВ».
В ноябре в интернете появилось видео интимного характера с участием футболиста. Артём был на время отстранён от сборной России и лишился капитанской повязки в своём клубе. Впоследствии за 32-летнего форварда заступились многие артисты и другие звёзды.
«Пускай он сам разбирается с личными делами. Влезать в личные дела недостойно для нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него. И хороший урок – имейте это в виду. Второе, имейте это в виду, что есть общие правила, лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет. Я не смотрел это видео, а вы смотрели?» — сказал Путин на пресс-конференции.
- 17 декабря 2020
-
19:09
-
18:56
-
18:39
-
18:36
-
18:24
-
18:10
-
18:06
-
18:04
-
17:56
-
17:46
-
17:21
-
17:13
-
17:10
-
17:07
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:36
-
16:34
-
16:21
-
16:08
-
15:57
-
15:32
-
15:23
-
15:23
-
15:10
-
15:03
-
14:57
-
14:50
-
14:49
-
14:34
-
14:25
-
14:15
-
13:51
-
13:43