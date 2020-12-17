Губерниев похвалил журналистку за вопрос Путину о видео с Дзюбой

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев похвалил журналистку «Матч ТВ» и свою бывшую супругу Ольгу Богословскую, которая во время пресс-конференции президента России Владимира Путина задала ему вопрос о появлении скандального видео с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Прекрасный, нужный, своевременный вопрос», – написал Губерниев в комментариях «инстаграма» «Матч ТВ».

В ноябре в интернете появилось видео интимного характера с участием футболиста. Артём был на время отстранён от сборной России и лишился капитанской повязки в своём клубе. Впоследствии за 32-летнего форварда заступились многие артисты и другие звёзды.

«Пускай он сам разбирается с личными делами. Влезать в личные дела недостойно для нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него. И хороший урок – имейте это в виду. Второе, имейте это в виду, что есть общие правила, лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет. Я не смотрел это видео, а вы смотрели?» — сказал Путин на пресс-конференции.