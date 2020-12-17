Талалаев: ждём зимнюю паузу в РПЛ как манну небесную

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о физическом состоянии своих подопечных перед уходом РПЛ на зимнюю паузу.



«Мы ждём этого перерыва как манну небесную. Я об этом говорил ещё когда был матч с «Локомотивом». Когда увидел, что команда после 80-й минуты перестала бежать и стала тянуть время. Это же не просто так, потому что они этого хотят. Они просто не могут больше. Из тех, кто у нас есть, они умирают. Один болеет, второй травмированный, третий выбыл по дисквалификации — всё. Мы не можем усилить игру после 70-й минуты.



Это жизнь. У кого есть ресурс — те выигрывают, по 3 забивают. У кого нет ресурса, тот пока там, где мы находимся. Футбол — самый справедливый вид спорта, я считаю. Как ты играешь, такой в таблице ты и будешь», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».