«Манчестер Юнайтед» за семь минут забил два гола в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В заключительном матче 13-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит в Шеффилде на стадионе «Брэмелл Лэйн». Идёт 38-я минута, счёт 2:1 в пользу гостей.



На 26-й минуте матча гости сравняли счёт. Защитник Виктор Линделеф исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной на нападающего Маркуса Рашфорда, и тот прицельно пробил с линии штрафной над голкипером в сетку ворот.

Видео гола Рашфорда

Спустя семь минут манкунианцы вышли вперёд. Поль Погба исполнил идеальную передачу от центра поля в чужую штрафную, где Антони Марсьяль вышел один на один, прокинул мяч мимо Ремсдейла и отправил его в пустые ворота.

Видео гола Марсьяля

«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в трёх очках от зоны еврокубков. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на последнем, 20-м месте. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (28).



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.