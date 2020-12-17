«Манчестер Юнайтед» за семь минут забил два гола в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В заключительном матче 13-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит в Шеффилде на стадионе «Брэмелл Лэйн». Идёт 38-я минута, счёт 2:1 в пользу гостей.
На 26-й минуте матча гости сравняли счёт. Защитник Виктор Линделеф исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной на нападающего Маркуса Рашфорда, и тот прицельно пробил с линии штрафной над голкипером в сетку ворот.
Спустя семь минут манкунианцы вышли вперёд. Поль Погба исполнил идеальную передачу от центра поля в чужую штрафную, где Антони Марсьяль вышел один на один, прокинул мяч мимо Ремсдейла и отправил его в пустые ворота.
«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в трёх очках от зоны еврокубков. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на последнем, 20-м месте. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (28).
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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