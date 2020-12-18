Маттеус — Левандовскому: Роберт, ты стал лидером, а не только бомбардиром

Бывший капитан «Баварии» Лоттар Маттеус поздравил форварда мюнхенцев Роберта Левандовского, который стал лучшим игроком года по версии ФИФА.

«Роберт, поздравляю с наградой лучшему игроку по версии ФИФА. Я знаю это чувство. Ты заслужил этот приз не только потому, что забил больше всех мячей в Бундеслиге, Кубке Германии или Лиге чемпионов, нет. Ты стал настоящей личностью в «Баварии».

Несколько лет назад ты был бомбардиром, а теперь стал лидером, ролевой моделью, человеком, который отрабатывает в защите, показывает пример партнёрам. Всё это делает тебя идеальным игроком. Я счастлив за тебя, настало твоё время. И я счастлив, что игрок «Баварии» стал лучшим футболистом года. Поздравляю! Сегодня ты можешь выпить за этот успех!» — сказал Маттеус.