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«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ
Футбол / Англия 0

В заключительном матче 13-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Брэммел Лэйн» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. В составе победителей дублем отличился Маркус Рашфорд и ещё один гол забил Антони Марсьяль. За «Шеффилд» дубль оформил Дэвид Макголдрик.

Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, «Шеффид» набрал всего одно очко после 13 стартовых туров, что является худшим результатом в истории АПЛ.

«Манчестер Юнайтед», набрав 23 очка, поднимается на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на последнем, 20-м месте.

Видео конфликта Сульша и Уилдера.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лидс Юнайтед», а «Шеффид» встретится с «Брайтоном».

«Манчестер Юнайтед» одержал очередную волевую победу, победив «Шеффилд Юнайтед»
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