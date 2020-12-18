Защитник «Химок» Тихонов: весной необходимо продолжать победное шествие

Защитник «Химок» Михаил Тихонов прокомментировал победу подмосковного клуба в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:2).
«Главный тренер сказал нам больше играть в атаку и действовать поспокойней. Постарались убрать волнение показывать свою игру. Надеюсь, нам это удалось. Знали, что надо набирать очки, и хотели завершить год на победной ноте. Здорово, что сделали это в присутствии болельщиков, которых наконец пустили на стадион. Теперь нельзя останавливаться на этом, и весной необходимо продолжать победное шествие», — цитируют Тихонова «Известия».
«Химки» на своём поле одержали волевую победу над столичным «Локомотивом» — 3:2. До 85-й минуты матча хозяева проигрывали со счётом 1:2, однако голы Ильи Кухарчука и Александра Долгова позволили «Химкам» одержать вторую победу подряд в РПЛ. В то же время беспроигрышная серия подопечных Игоря Черевченко достигла шести матчей.
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