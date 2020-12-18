Глушаков и Идову увидели победу «Химок» над «Локо», Конате указывал на Райковича. Фото

Вчера, 17 декабря, в Химках на стадионе «Арена Химки» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» одержали волевую победу над столичным «Локомотивом» — 3:2.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча.
«Было очевидно, что в конце наши игроки устали. У нас были большие проблемы с футболистами, некоторые из них совсем не тренировались, состав менялся почти в каждом матче. Мы отдавали все силы, устали, поэтому появились такие проблемы. К игрокам вопросов нет.
Итог первой части чемпионата? Трудные месяцы, но были и положительные моменты — хорошее начало в чемпионате и некоторые матчи в Лиге чемпионов с сильнейшими соперниками. Что касается зимних сборов, начнём 14 января в Испании в Марбелье, где у «Локомотива» база последний год. Будем жить и тренироваться там».
Подмосковный клуб набрал 25 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» потерпел в РПЛ второе поражение подряд. Набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Локомотив»— в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 18 декабря 2020
-
10:23
-
10:16
-
09:49
-
09:32
-
09:26
-
09:21
-
09:00
-
08:30
-
07:47
-
07:05
-
06:33
-
06:25
-
06:04
-
05:51
-
05:40
-
04:49
-
04:36
-
04:21
-
03:59
-
03:39
-
02:47
-
02:17
-
01:51
-
01:37
-
01:20
-
01:07
-
00:58
-
00:53
-
00:46
-
00:43
-
00:28
-
00:18
-
00:16
-
00:02
- 17 декабря 2020
-
23:49