Глушаков и Идову увидели победу «Химок» над «Локо», Конате указывал на Райковича. Фото

Вчера, 17 декабря, в Химках на стадионе «Арена Химки» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» одержали волевую победу над столичным «Локомотивом» — 3:2.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча.

«Было очевидно, что в конце наши игроки устали. У нас были большие проблемы с футболистами, некоторые из них совсем не тренировались, состав менялся почти в каждом матче. Мы отдавали все силы, устали, поэтому появились такие проблемы. К игрокам вопросов нет.



Итог первой части чемпионата? Трудные месяцы, но были и положительные моменты — хорошее начало в чемпионате и некоторые матчи в Лиге чемпионов с сильнейшими соперниками. Что касается зимних сборов, начнём 14 января в Испании в Марбелье, где у «Локомотива» база последний год. Будем жить и тренироваться там».

Подмосковный клуб набрал 25 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» потерпел в РПЛ второе поражение подряд. Набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Локомотив»— в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.