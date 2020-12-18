«Финальные эмоции». В ЦСКА показали победную раздевалку после матча с «Ростовом»

В ЦСКА показали победную раздевалку после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1).

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ЦСКА.

В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч 19-го тура РПЛ. «Ростов» на своём поле проиграл ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 3:1.



Все три мяча в составе гостей забил форвард Фёдор Чалов. Он открыл счёт на 2-й минуте, второй мяч забил на 57-й минуте. Ещё один мяч Чалов забил на 82-й минуте. Нападающему ассистировали Никола Влашич, Алан Дзагоев и Хёрдур Магнуссон. «Ростов» сумел сократить отставание в компенсированное время усилиями Алексея Козлова.



ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, оттеснив на третье место «Спартак». «Ростов» (32) по-прежнему на пятом месте в турнирной таблице.