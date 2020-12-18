Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар — автор лучшего гола группового этапа ЛЧ. Гол Сулейманова — на 6-м месте

Неймар — автор лучшего гола группового этапа ЛЧ. Гол Сулейманова — на 6-м месте
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признан автором лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Бразилец оформил хет-трик в ворота «Истанбул Башакшехир» в матче 6-го тура, один из его мячей признан лучшим.

Полностью топ-6 лучших авторов голов группового этапа еврокубка выглядит следующим образом: гол полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи», гол защитника «Баварии» Йозуа Киммиха в ворота «Локомотива», гол хавбека «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеша в ворота «Башакшехира», гол форварда «Барселоны» Антуана Гризманна в ворота «Ференцвароша» и гол полузащитника «Реала» Луки Модрича в ворота «Шахтёра».

Все голы можно посмотреть в "твиттере" УЕФА.

Кандидат в президенты «Барселоны» рассказал, когда может произойти возвращение Неймара
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020