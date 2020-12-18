Неймар — автор лучшего гола группового этапа ЛЧ. Гол Сулейманова — на 6-м месте
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признан автором лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Бразилец оформил хет-трик в ворота «Истанбул Башакшехир» в матче 6-го тура, один из его мячей признан лучшим.
Полностью топ-6 лучших авторов голов группового этапа еврокубка выглядит следующим образом: гол полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи», гол защитника «Баварии» Йозуа Киммиха в ворота «Локомотива», гол хавбека «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеша в ворота «Башакшехира», гол форварда «Барселоны» Антуана Гризманна в ворота «Ференцвароша» и гол полузащитника «Реала» Луки Модрича в ворота «Шахтёра».
Все голы можно посмотреть в "твиттере" УЕФА.
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