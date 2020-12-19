«Карабаху» присудили техническое поражение в Лиге Европы

УЕФА засчитал техническое поражение азербайджанскому футбольному клубу «Карабах» по итогам несостоявшегося матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Вильярреалом». Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Карабах» не прибыл на матч из-за вспышки коронавируса в команде, и игра была отменена. Первая встреча команд, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась победой испанского клуба со счётом 3:1.
Таким образом, «Вильярреал» набрал 16 очков в таблице группы I. У «Карабаха» осталось 1 очко. При этом ситуация в группе с турнирной точки зрения не изменилась бы при любом исходе встречи. Вместе с «Вильярреалом» в плей-офф вышел «Маккаби» (Тель-Авив).
В 1/16 Лиги Европы «Вильярреал» сыграет с австрийским «Ред Булл Зальцбург» 18 и 25 февраля. Также до стадии плей-офф дошёл единственный российский клуб – «Краснодар», который сыграет с загребским «Динамо».
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