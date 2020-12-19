Игрок «Ювентуса» Маккенни признан лучшим футболистом США

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни признан лучшим футболистом США по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
По информации ESPN, Маккенни набрал 44% голосов. Второе место занял хавбек «Челси» Кристиан Пулишич (27%), третье – защитник «Барселоны» Серджиньо Дест (14%). При этом в 2019 году лучшим игроком США признавался Пулишич.
22-летний полузащитник Маккенни перешел в «Ювентус» из немецкого «Шальке 04» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист провел в составе «Ювентуса» 13 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. В составе «Шальке» Маккенни выступал с 2017 года, провёл 81 матч и забил 5 голов, отдав 5 голевых передач. Также на счету Маккенни 19 матчей в сборной США.
Ранее 20-летний игрок мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис был признан лучшим футболистом Канады в 2020 году.
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