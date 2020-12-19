Неймар может не сыграть с «Лиллем»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар пропустил пятничную тренировку команды. По информации L'Equipe, участие бразильца в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Лилля», который состоится в воскресенье, остается под вопросом.
В матче Лиги 1 «ПСЖ» с «Лионом» (0:1), который прошёл в воскресенье, 13 декабря, полузащитник Тиагу Мендес совершил жесткий подкат под Неймара, за что получил красную карточку. Бразильский нападающий покинул поле на носилках. Позже у игрока было диагностировано растяжение связок лодыжки.
Во вторник, 15 декабря главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не исключил участия Неймара в матче с «Лиллем», заявив, что необходимо дождаться результатов последних медицинских тестов.
«ПСЖ» набрал в 15 матчах 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. В последнем матче парижане дома обыграли «Лорьян» со счётом 2:0. Голами отметились Килиан Мбаппе и Мойзе Кин.
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