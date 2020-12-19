Анзор Кавазашвили: Курбан Бердыев — идеальная кандидатура для «Спартака». Он свой человек

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили назвал лучшую кандидатуру на пост главного тренера красно-белых.



«Бердыев — лучшая кандидатура на сегодняшний день. Свой человек, россиянин, знает всю подноготную российского футбола. Вообще, коней на переправе не меняют. Если бы сейчас пришел иностранный тренер или суперзнаменитый, он мог бы перестраивать команду, но просто не успел бы. Бердыев знает наш футбол наизусть, поэтому он лучшая кандидатура для «Спартака». А кого он с собой привезет в качестве помощников, уже абсолютно другой разговор», — цитирует Кавазашвили Rusfootball.



Напомним, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не станет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце сезона. О таком решении специалист объявил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

Кто должен возглавить «Спартак» после Тедеско?