Тихонов: Артём Дзюба одного тренера называл «тренеришкой», а он три раза подряд выиграл ЛЕ

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал слухи о возможном уходе Доменико Тедеско из «Спартака».



«Специалист может быть русскоязычным или иностранцем. Нет разницы, главное, чтобы тренер давал результат. «Спартак» настолько специфическая команда, что, какой бы тренер ни пришел, всё равно может не получиться сразу. Помните, Артём Дзюба одного тренера называл «тренеришкой»? Он ушёл и после этого три раза подряд выиграл Лигу Европы. А в «Спартаке» у него получилось? Вот о чем и речь. «Спартак» – очень специфическая команда, даже у супертренера может не получиться. Думаю, Тедеско доработает до лета. Я бы хотел, чтобы он доработал», – сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».



Напомним, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не станет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце сезона. О таком решении специалист объявил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

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