«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 19 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты — Марк Перри и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.



«Ливерпуль» набрал 28 очков в 13 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте. В тройку лидеров входят «Тоттенхэм Хотспур» (25) и «Саутгемптон» (24). Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии составляет 9 матчей.