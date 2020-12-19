Нападающий «ПСЖ» Неймар поддержал расплакавшегося 11-летнего игрока, которого оскорбили на расовой почве. Тренер соперников постоянно называл футболиста обидными словами, и после финального свистка тот разрыдался прямо на поле.



«Я увидел, что ты столкнулся с печальной ситуацией. К сожалению, все мы видим такие вещи, которым сегодня нет места. Хочу придать тебе сил и надеюсь, что ты не откажешься от любимого дела — игры в футбол. Будь смелым, пусть это станет твоим опытом. Оставайся преданным любимому делу, сохраняй любовь к тому, что делаешь, к родителям, семье и всем окружающим независимо от их цвета кожи и расы. Шлю тебе воздушный поцелуй, сосредоточься на боге и успехе, я с тобой. Обнимаю», — сказал Неймар в видеообращении.

Напомним, в матче Лиги 1 «ПСЖ» с «Лионом» (0:1), который прошёл 13 декабря, полузащитник Тиагу Мендес совершил жёсткий подкат под Неймара, за что получил красную карточку. Бразильский нападающий покинул поле на носилках. Позже у игрока было диагностировано растяжение связок лодыжки.