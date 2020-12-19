Александр Головин не сыграет с «Дижоном», несмотря на возвращение в общую группу

Полузащитник «Монако» Александр Головин не попадёт в заявку на матч 16-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном», который состоится 20 декабря. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Последние дни Головин работает в общей группе без ограничений. Но медицинский штаб «Монако» пока не даёт разрешения для включения игрока в заявку. Врачи хотят исключить даже минимальный риск. Скорее всего, Головин появится на поле после новогодней паузы», — сказал источник «Чемпионату».
Головин восстановился после травмы и в начале декабря возобновил тренировки в общей группе. Хавбек в августе этого года получил надрыв задней поверхности бедра.
Александр перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн, контракт был подписан сроком на пять лет. В этом розыгрыше чемпионата Франции полузащитник провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.
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